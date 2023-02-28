Подполковник ВВС: «Над Петербургом мог быть НАТОвский высотный аэростат»

Подполковник Военно-воздушных сил России, известный телеведущий Евгений Тишковец представил свою версию, что произошло сегодня днем в Санкт-Петербурге. Там, напомним, был объявлен план «Ковер», подняты в небо истребители, а для гражданских судов небо временно было закрыто. Тишковец предположил, что неопознанным летающим объектом мог быть НАТОвский высотный аэростат радиолокационного дозора, используемый для отработки стрельбы на большие расстояния из пусковой установки реактивной системы залпового огня MLRS, поставляемой на Украину.

«План «Ковер» отменен, но пока точных данных о неопознанном летающем объекте-нарушителе воздушной границы северо-запада России нет, можно как одну из версий предположить, что в небе над Ленинградской областью проплывал автоматический дрейфующий аэростат, – предположил Тишковец в своем аккаунте в одной из соцсетей. – По данным аэрозондирования воздушные потоки во всей толще тропосферы направлены с северо-запада на юго-восток. Средний ветер в слое 0-16 км составляет 300-330 градусов 55-60 км/ч. То есть, теоретически аэростат мог быть запущен с территории Финляндии и северных районов Швеции или Норвегии. Одна из обратных траекторий смещения воздушных частиц точь-в точь указывает на местечко Аннёйа – самый западный остров архипелага Вестеролен, фюльке Нурланн в Норвегии. Остров входит в состав коммуны Аннёй, где 1,5 года назад многосферная оперативная группа командования армии США на европейском и африканском театрах военных действий провела эксперименты по обнаружению целей с высотных аэростатов».

Ранее Министерство обороны РФ официально заявило о том, что аэропорт в Санкт-Петербурге был закрыт, а истребители подняты в небо из-за учений, направленных на обработку противовоздушной обороны. «Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в Западной зоне ответственности. В ходе тренировки были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации цели, взаимодействия с экстренными службами при возникновении ЧС», – сказали в ведомстве.

Напомним, сегодня днем аэропорт Пулково не отправлял и не принимал рейсы, часть самолетов развернули и отправили для посадки в Москву. Сейчас петербургский аэропорт работает в штатном режиме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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