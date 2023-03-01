В Петербурге гимназиста задержали при попытке поджечь военкомат

В Санкт-Петербурге подросток пытался поджечь военкомат. Его поймали с поличным.

16-летний школьник пришел к комиссариату в Кировске около десяти вечера. Десятиклассник успел бросить две бутылки с зажигательной смесью, но пожар так и не начался, передает телеграм-канал Shot.

Действия подростка заметил сторож и позвонил в полицию. Юноша собирался бросить еще один «коктейль Молотова», когда увидел правоохранителей, тогда он выбросил бутылку в сугроб и пытался сбежать.

Нарушителя задержали, при себе у него нашли еще одну бутылку с зажигательной смесью и тряпки. Отмечается, что подросток на учете не состоял, он учится в одной из самых престижных гимназий Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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