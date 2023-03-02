В Петербурге должник украл из офиса микрозаймов билеты «Банка приколов»

В Санкт-Петербурге грабитель напал на офис микрозаймов, но добычей оказалась пачка билетов «Банка приколов».
Житель северной столицы попытался ограбить офис микрозаймов, в котором сам брал ссуду. Он надеялся отдать кредит из похищенной суммы.
Однако кассир успел нажать на тревожную кнопку, а также дал отпор грабителю, защищаясь стулом. Затем сотрудник отдал пачку сувенирных банкнот, которая была прикрыта несколькими настоящими купюрами.
Преступник скрылся, а когда увидел подмену, его уже разыскали полицейские. В настоящее время налетчик находится под стражей и дожидается решения суда.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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