Метростроители от Смольного так и не начали запланированные работы по продолжению зеленой линии

Широко анонсированного строительства «зеленой» линии метро от «Беговой» до Богатырского проспекта в Петербурге так и не случилось. Несмотря на заверения губернатора Беглова о том, что «работы начнутся к марту», сведений о том, что многострадальному щиту «Надежда» поставили долгожданные запчасти, нет.

Работы по строительству тоннелей по ранее утвержденному проекту до Богатырского проспекта так и не начались, несмотря на заверения губернатора Петербурга Александра Беглова и бодрые отчеты «Метростроя Северной столицы» для СМИ. Это может означать только то, что щит «Надежда», который должны были поставить на этот участок, так и не отремонтировали, а сроки сдачи новых станций, как и было предсказано ранее, «сдвигаются» на неопределенный срок. Нужно напомнить, что новые станции «Туристская» («Зоопарк») и «Планерная» («Каменка»), в соответствии с утвержденным в 2022 году планом, должны быть сданы к 2026 году. Собственно, вот они на карте.

Причем планы эти не менялись. Так, например, 24 января, в ходе заседания правительства Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил следующее:

«Щит Надежда мы должны запустить к марту, мы ремонтировали его из средств бюджета».

Также о том, что вот-вот должны начать строительство нового тоннеля до «Туристской» со ссылкой на руководство сообщали бригадиры самого АО «Метрострой Северной столицы» после совещания, прошедшего в начале февраля. Несмотря на то, что в декабре 2022 года официальные представители «МССС» делали очень пространные и осторожные заявления о дате начала работ, петербургские средства массовой информации и аффилированные с ними соцстети победно и в режиме нон-стоп делали заявления о том, что строительство начнется уже в начале марта – осталось только собрать щит «Надежду»…

О том, что на многострадальный щит «Надежду» наконец-то нашелся поставщик запчастей, в Смольном начали заявлять в октябре 2022 года. До этого несколько тендеров на госзакупках прошли безрезультатно – горнопроходческий щит немецкого производства остался без запчастей из-за европейских санкций. В октябре же нашелся московский поставщик АО «ВО «Машиноимпорт», с которым и был заключен договор на почти 7 млн долларов (это полмиллиарда рублей по курсу на момент заключения договора) на поставку запчастей.

Правда, если внимательно изучить документы по этому тендеру, то выяснится, что по договору поставку запчастей подрядчик должен до 31.12.2023 года. Ни «до марта», ни «через 4-5 месяцев», как утверждали губернатор и его компания «МССС», а до декабря 2023 года. Так что поставщик не нарушит контракта, если поставит эти самые комплектующие для «Надежды», например, 30 декабря этого года.

Косвенно это уже отразилось на планах по строительству метро. Та самая карта, фрагмент который мы привели выше, очень сильно видоизменилась в феврале 2023 года. Сроки окончания строительства «Туристской» и «Каменки» оттуда попросту пропали. Как заверили журналистов в комитете по транспортной инфраструктуре Смольного, произошло это якобы из-за «изменения горизонтов планирования». Если раньше считали до 2030 года, то теперь только до 2025 – то есть на те годы, на которые уже есть утвержденный бюджет. Однако, судя по всему, станции пропали, потому что никто их в срок и не собирался сдавать, а «Надежда» так и стоит разукомплектованная.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов уже делал заявления, в которых заранее обвинял во всех провалах метростроевцев разоренную не без участия Смольного компанию «Метрострой». Именно этой компании и принадлежал щит «Надежда» до того момента, пока петербургские чиновники не решили создать собственный «Метрострой Северной столицы», лишив подрядов старую организацию. Так, в декабре прошлого года Беглов жаловался в прямом эфире, что щит достался «МССС» разукомплектованным, и ему лично приходится ходить по банкам, чтобы снять обременения с другого оборудования старого «Метростроя».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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