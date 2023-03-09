В Карелии задержали студента по подозрению в госизмене

В Карелии задержали 18-летнего юношу, который призывал россиян переходить на сторону Вооруженных сил Украины в зоне СВО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в региональном управлении МВД и знакомые с материалами проверки.

Студент является сторонником идеи независимости Карелии. По данным правоохранительных органов, он с мая по ноябрь 2022 года пытался склонять граждан к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил (войск) Украины».

Подозреваемый стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК (приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника). Студенту грозит до 20 лет лишения свободы.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»