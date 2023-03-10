Петербурженка отбилась от приставучего незнакомца и попала под «уголовку»

Жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как дала отпор пристававшему к ней незнакомому мужчине. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

В ночь на 9 марта в подъезде жилого дома на улице Декабристов в Адмиралтейском районе Северной столицы был обнаружен окровавленный мужчина. Его нашли на лестнице между вторым и третьим этажами. Впоследствии 47-летнего пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

По подозрению в избиении мужчины задержали 35-летнюю женщину. Установлено, что потерпевший пристал к ней в подъезде, и женщине пришлось применить силу. Петербурженка нанесла мужчине несколько ударов руками и ногами, после чего толкнула его, в результате чего тот упал и ударился головой о ступеньку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Женщина задержана. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»