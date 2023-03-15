Семиклассница умерла на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ученица седьмого класса скончалась во время урока физкультуры.

Трагическое происшествие случилось накануне в одной из школ Выборгского района, сообщает издание 78.ru. Четырнадцатилетней девочке стало плохо во время пробежки около 9.30. Ей вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти школьницу.

Отмечается, что у семиклассницы были проблемы с сердцем – функциональный сердечный шум, однако это не стало причиной для освобождения девочки от занятий физкультурой.

Причины смерти школьницы выясняются. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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