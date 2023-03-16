В Петербурге мать выкинула новорожденного ребенка в мусоропровод

В Санкт-Петербурге 24-летняя мать выкинула новорожденного ребенка в мусоропровод. По данному факту проводится проверка.

Женщина воспитывает двух малолетних детей и живет со своей матерью, которая и заподозрила неладное, когда вернулась домой и обнаружила кровь на кровати. Ее дочь призналась, что родила мертвого ребенка и выкинула его в мусоропровод.

В настоящее время обе женщины находятся у следователя, передает РЕН ТВ. В квартире на улице Антонова-Овсеенко, где живет семья, работают криминалисты.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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