Мэр Калининграда покинул свой пост

Мэр Калининграда Евгений Любивый ушел с поста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации города.

«Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию», – рассказал собеседник агентства.

Вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета.

Причины ухода Любивого с должности не сообщаются.

Евгений Любивый стал мэром Калининграда осенью 2021 года. Ранее он был главным внештатным специалистом по хирургии Министерства здравоохранения региона, а также координировал проект «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия».

Калининград, Зоя Осколкова

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