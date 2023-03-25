Подрядчик по реконструкции петербургского метрополитена отсудил у Смольного 117 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области присудил подрядчику ремонта станции «Технологический институт» АО «Эн-Системс» 100 млн рублей. Выплатить сумму должна структура Смольного СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Чиновники Смольного как будто оправдали пословицу «скупой платит дважды» и теперь из городского бюджета будут выплачены можно сказать «лишние» 117 млн рублей. Причем проблему создали сами чиновники, а платить за нее будут петербургские налогоплательщики. Дополнительных расходов потребовала отремонтированная станция «Технологический институт».

В 2022 году Смольный сообщал, что после проведения масштабной реконструкции станция метро «Технологический институт-1» получила положительное заключение Ростехнадзора и разрешение на ввод в эксплуатацию. Работы тогда проводились акционерным обществом «Эн-системс». В октябре прошлого года компания обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд о взыскании стоимости за выполненные работы по монтажу подъемно-транспортного оборудования – эскалатора типа ЭС02 в размере 117 297 454 рублей.

Между Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры городского правительства Санкт-Петербурга и АО «Эн-Системс» был заключен государственный контракт от 29.04.2019 № КСМ-3/2019 на выполнение работ по полной замене эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Технологический институт-1». Затем все права заказчика по дополнительному соглашению перешли СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Когда в Петербурге начался процесс банкротства ОАО «Метрострой», который и должен был поставить эскалатор собственного производства, начались трудности. И тут нужно напомнить о том, что решение о разрыве всех контрактов с «Метростроем» принимал лично губернатор Александр Беглов, по распоряжению которого договоры были разорваны в одностороннем порядке. Естественно, предприятие, на котором запущена процедура банкротства не имела возможности выполнить договор поставки оборудования, в конкретном случае – эскалаторов.

Тогда подрядчик, АО «Эн-Системс», своими силами скорректировал проектную документацию и оплатил повторную экспертизу этой документации и сметной стоимости нового оборудования, которую пришлось поставлять уже другой компании. Естественно, выросла и стоимость работ. Подрядчик направил Смольному справки о стоимости работы и акты приемки, однако «Дирекция транспортного строительства» Смольного отказалась платить, ссылаясь на то, что стоимость эскалаторного оборудования не соответствует утверждённой ранее стоимости.

В суде же были представлены документы, согласно которым еще в сентябре 2021 года губернатор Беглов согласовал новую стоимость объекта и прямо назвал источник финансирования – бюджет города. Характерно, что сам Смольный не оспаривал наличие задолженности по оплате за выполненные работы по замене оборудования и у него нет претензий по качеству работ.

Существует практика, когда городские компании тянут время по выплате сумм подрядчикам. Как правило, это связанно с тем, что такие суммы просто не предусмотрены бюджетом и городские организации всеми силами пытаются растянуть выплату на более поздний срок.

117 млн рублей, которые придется переплатить за поставку новых эскалаторов, к сожалению, одна из многих выплат, которые придется сделать бюджету города после того, как новой власти Петербурга срочно понадобилось «собственное метростроительное предприятие». Как уже было сказано выше, решение о разрыве контрактов с ОАО «Метрострой» принималось губернатором Александром Бегловым лично. Тогда городские власти придумали новую схему – обанкротить старое предприятие и создать новое но с теми же сотрудниками и оборудованием. Единственное, что, по мнению чиновников Смольного, менялось – это руководство и контрольный пакет акций. Однако «колосс под названием «Метрострой Северной столицы» оказался «на глиняных ногах» – за все эти годы «МССС» не построил ни одной новой станции, а за свои достижения выдают наработки, сделанные предшественниками. Кроме того, есть информация, что новых станций в Петербурге не будет еще пять лет.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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