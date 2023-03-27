В Санкт-Петербурге тонет плавучий ресторан на Неве

В Санкт-Петербурге плавучий ресторан «Серебряный кит» накренился и оказался частично затоплен. На место прибыли сотрудники МЧС, сообщает местный портал 78.ru.

Плавучий развлекательный комплекс сначала хотели установить на Москве-реке, но столичные власти не согласовали проект. Общая площадь «кита» составляет 2800 квадратных метров. В ресторанном комплексе имеются три палубы и трюм. В них расположены ресторан, банкетный зал и караоке-бар.

Дебаркадер вернули в Петербург и в 2018 году пришвартовали у парка им. Бабушкина в Невском районе. В 2021 году срок действия аренды набережной истек и в его продлении было отказано.

Сейчас плавучее здание накренилось, началось затопление. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим. На место прибыли сотрудники МЧС, проводится спасательная операция.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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