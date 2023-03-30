В Финском заливе утонули двое детей

В Санкт-Петербурге два школьника провалились под лед и утонули. Об этом сообщают местные СМИ.

Дети пропали 28 марта. Мальчики взяли коньки и отправились на прогулку. В последний раз их видели на улице Вадима Шефнера.

Сегодня тело восьмилетнего ребенка обнаружили в полынье недалеко от берега. Спустя несколько часов нашли мертвым и его 11-летнего друга.

Предположительно, дети провалились под лед и не смогли выбраться. Детали произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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