В Финском заливе утонули двое детей

В Санкт-Петербурге два школьника провалились под лед и утонули. Об этом сообщают местные СМИ.
Дети пропали 28 марта. Мальчики взяли коньки и отправились на прогулку. В последний раз их видели на улице Вадима Шефнера.
Сегодня тело восьмилетнего ребенка обнаружили в полынье недалеко от берега. Спустя несколько часов нашли мертвым и его 11-летнего друга.
Предположительно, дети провалились под лед и не смогли выбраться. Детали произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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