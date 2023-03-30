Мошенник имитировал голос чиновников и выманивал деньги у подчиненных

В Санкт-Петербурге задержали мошенника-имитатора, которые обманул двух чиновников. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленник звонил указанным лицам, имитировал голос представителей вышестоящих федеральных ведомств и просил якобы в долг перевести деньги на указанный им счет, – говорится в сообщении. – Аферист изучал структуру органов власти, находил в открытых источниках видео- и аудиоматериалы и копировал манеру общения лиц, именами которых в дальнейшем представлялся, добиваясь высокой степени схожести».

Жертвами мошенника стали замдиректора государственного учреждения дополнительного профессионального образования, находящегося в Москве, и руководитель регионального Управления Россельхознадзора.

В ходе обысков дома у фигуранта изъяли банковские и сим-карты, средства связи и другие предметы, которые выступают в качестве доказательств его преступлений. Общий ущерб от деятельности мошенника составил 165 тысяч рублей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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