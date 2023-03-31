Лебединое озеро губернатора. Концерты и приемы Беглова обойдутся Петербургу в 36 млн рублей

Любовь губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова к концертам и торжественным мероприятиям хорошо известна. Смольный не скупится тратить бюджетные средства на торжества для градоначальника и его приближенных. Так, прием Беглова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и гала-концерт «Дни Санкт-Петербурга» в Минске организует известная своими постановками по всей России балерина Елена Галанова.

Во время своего нахождения на посту губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов запомнился тем, что, пожалуй, первым из градоначальников смог превратить рабочий процесс в одно сплошное торжество. Только за последний год Александр Дмитриевич 165 дней посвятил различным торжественным мероприятиям – поздравлениям, посещению театров и выставок. Совсем скоро город проведет два знаковых мероприятия – одно в Минске, другое непосредственно в Петербурге. И тут Александр Беглов не смог удержаться от пышных торжеств.

На прошлой неделе были подведены итоги закупки на оказание услуг по подготовке мероприятия – культурной программы «Дни Санкт-Петербурга» в Минске, которую организовывал Комитет по культуре Петербурга. На оказание услуг по подготовке и проведению мероприятия будет потрачено 19,5 млн рублей из городской казны, оно пройдет в апреле 2023 года. Петербург привезет в столицу Белоруссии гала-концерт длительностью почти 1,5 часа с выступлениями солистов балета ведущих театров Петербурга. Контракт достался Некоммерческому партнерству «Дансе оупен фестиваль».

Директором компании до ноября прошлого года была бывшая балерина Екатерина Анатольевна Галанова, известная в Петербурге предпринимательница, проводящая масштабные балетные фестивали по всей России. При этом Галанова выступит самостоятельно в роли режиссера-постановщика гала-концерта в Минске.

Екатерина Галанова будет привлечена в качестве режиссера-постановщика и в еще одном знаковом для Беглова событии – губернаторском приеме в рамках ПМЭФ, который пройдет этим летом в Северной столице. При этом контракт заключен с АНО «ГАЛА-РУС», которое и привлекло Галанову в качестве наиболее подходящего по техническому заданию специалиста в области организации подобного рода мероприятий.

В этой ситуации примечательно, что АНО «ГАЛА-РУС» заключило со Смольным контракт по начальной (максимальной) стоимости контракта – 17,38 млн рублей, тогда как в конкурсе принимали участие другие компании, предложившие организовать прием Беглова за 14,5 млн рублей. Однако члены тендерной комиссии сделали выбор в пользу АНО «ГАЛА-РУС».

В техническом задании Смольный ставит следующие условия: для режиссера-постановщика губернаторского приема – опыт участия в период с 2017 по 2022 годы в качестве режиссера-постановщика в не менее чем 9 крупных городских мероприятиях в связи с праздниками и памятными датами. При этом кандидаты должны предоставить Смольному творческое резюме, в котором будет подтвержден профессиональный уровень режиссера.

Характерно, что Екатерина Галанова с 2016 по 2019 годы организовывала губернаторские приемы в рамках ПМЭФ – тогда именно под ее руководством «Дансе оупен фестиваль» получал государственные контракты.

Кроме того, под руководством Галановой «Дансе оупен фестиваль» выиграл конкурс на подготовку и проведение культурной программы в рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Китай на сумму 19,7 млн рублей.

Помимо того, в 2020 году компания получила тендер на сумму 29,7 млн рублей на организацию концерта в честь Дня ВМФ, который прошел без зрителей в силу жестких коронавирусных ограничений, действовавших на тот момент по всей стране.

Основным заказчиком, исходя из данных сервиса «СПАРК», являлся комитет по культуре Петербурга. Только за последние пять лет ведомство заключило с компанией пять контрактов на общую сумму чуть более 95 млн рублей.

Напомним, в конце 2022 года года концертная программа для губернатора Александра Бегова в Узбекистане обошлась городскому бюджету в 40 миллионов рублей.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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