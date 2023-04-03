Литовская таможня прекратила пропуск грузовиков из Калининграда

Таможенники сообщили о прекращении грузовых перевозок из Калининградской областной. Приостановка проезда фур связана со сбоем в работе таможенных информационных систем.

«2 апреля Литва по причине сбоя в работе таможенных информационных систем прекратила пропуск грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву. В настоящее время прием и оформление автотранспорта не осуществляется», – отметили в таможне.

О времени возобновления штатной работы пункта пропуска «Кибартай» будет сообщено дополнительно, передает ТАСС.

В связи с этим могут возникнуть затруднения при перемещении автомобилей через таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска «Чернышевское».

Калининград, Зоя Осколкова

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