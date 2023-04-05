В Петербурге машина с людьми провалилась в яму с кипятком

В центре Санкт-Петербурга произошел прорыв трубы с горячей водой. В образовавшуюся яму провалился автомобиль.

Коммунальная авария произошла на Рижском проспекте. В провал упала машина, в которой находились пенсионер и двое детей. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавших.

У мужчины и мальчика диагностированы ожоги, их госпитализировали, состояние девочки не взывает у врачей опасений. Кроме того, пострадали двое спасателей.

Движение по Рижскому проспекту перекрыто, к месту прорыва прибыли аварийные бригады, последствия аварии устраняются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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