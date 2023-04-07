В канале Санкт-Петербурга обнаружили труп мужчины

В Санкт-Петербурге обнаружили труп мужчины в одном из каналов. Судя по состоянию, тело находилось в воде долгое время.

Мертвого человека в воде Обводного канала заметили прохожие, они и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренной службы выловили тело.

На вид погибшему около 30 лет, на нем были джинсы и кроссовки. Тело в таком состоянии, как будто пролежало в воде долгое время, передает «Фонтанка».

Труп отправили на опознание. Экспертиза установит причину смерти.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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