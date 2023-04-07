Автостоянка вместо автовокзала. Как стратегические инвесторы из Азербайджана перепродают городские земли

Журналисты «Аргументов недели» провели расследование, в ходе которого выяснили планы тогдашнего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко построить автовокзал и гостиницу неподалеку от станции метро «Купчино». Соответствующее рамочный договор с ООО «Вернисаж» было подписано чиновником в 2018 году на полях ПМЭФ.

Через три года уже действующий глава города Александр Беглов заключил инвестиционное соглашение, поскольку ранее этого не давал сделать вице-губернатор Игорь Албин, счевший инвесторов подозрительными. В поведении последнего есть доля истины – организация появилась на свет за несколько месяцев до соглашения и никогда не занималась стройкой.

Фирма связана двумя братьями Эминовыми – Фаридом и Эльмиром, которые выставили сегодня ее на продажу за 1 млрд рублей. При этом ООО «Вернисаж» стало «стратегическим инвестором» после заключения соглашения на строительство стоянки автовокзала и гостиницы. Этот статус позволил получить низкую цену на аренду земли, правда она не огорожена и используется сейчас как стоянка для большегрузов.

Интересно, что к лету 2023 года братья должны были представить проект будущего вокзала, а сейчас продают фирму с ее новым статусом и готовой бизнес-модель настоящим инвесторам.

Осенью 2022 года в офисы петербургских застройщиков начал стучаться Эминов Фарид Махавир Оглы, называющий себя представителем крупной организации – партнера Смольного. В разговорах с девелопераими он намекал на «аксакала», который предположительно является главой азербайджанской диаспоры, бизнесменом и старым другом губернатора Петербурга Александра Беглова Вагифом Мамишевым.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»