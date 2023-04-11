Реконструкция депо «Дачное» обошлась петербургскому бюджету дороже на 1,1 млрд

Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов торжественно открыл реконструированное депо «Дачное». Бюджету города оно обошлось в 5,5 млрд рублей. По контракту реконструкция должна была вестись до 2022 года и за 4,4 млрд рублей.

Александр Беглов, принимавший участие в торжественном перерезании красной ленточки депо «Дачное» 11 апреля, сообщил, что «раньше внутри было темно, теперь светло, просторно и самое главное – стоит современное оборудование». Это означает то, что теперь даже самые современные вагоны метрополитена будут обслуживаться в Петербурге и не будут отдаваться на «аутсорс», как это было до этого.

При этом современный подвижной состав в Петербурге появились только благодаря федеральной поддержке – в 2021 году распоряжение о выделении средств на закупку 950 новых отдал правительству РФ президент страны Владимир Путин. Конкурс же на реконструкцию депо был проведен двумя годами ранее, причем, как это уже стало привычно во времена губернаторства Александра Беглова, со скандалом.

Заявку на участие в конкурсе по реконструкции «Дачного» летом 2019 года подали две компании – одна опытная, с солидным и приличным стажем ОАО «Метрострой», вторая – специализировавшаяся исключительно на строительстве жилых комплексов «Фортресс». Тогда же по странному «стечению обстоятельств» заявку от «метростроя» не приняли – якобы документы были оформлены неправильно. В итоге контракт на 4,38 млрд выиграла компания – застройщик, никогда не имевшая дело с реконструкцией сложного технологического предприятия.

По контракту ООО «Фортресс» должна была закончить реконструкцию в 2022 году за 4,4 млрд рублей. В итоге закончила в 2023-м – за 5,5 млрд. Качество проделанных работ, как водится, будет проверяться в процессе эксплуатации. Тогда же заказчик, принадлежащий Смольному «Петербургский метрополитен», эмпирическим путем выяснит возможно ли здесь выполнить «полный цикл работ по ремонту оборудования и подвижного состава», как обещает губернатор Беглов или нет.

Нужно напомнить, что «Дачное» – не первое депо в Петербурге, которое было сделано руками работников не профильной организации. Ранее силами Трансстроя велись работы по строительству депо «Южное», расположенное за станцией «Шушары». Как ранее сообщали представители ОАО «Метрострой», без этого депо невозможно было открыть станции «Дунайскую», «Проспект Славы» и «Шушары» в 2019 году. Эти станции были необходимы врио губернатора Александра Беглова в 2019 году в качестве пиар-кампании на выборах градоначальника, однако к дате выборов они так и не были запущены. Вполне вероятно, произошло это из-за того, что «доделкой» депо занимался девелопер без опыта «Эталон ЛенСпецСМУ».

В 2019 году Смольный всячески блокировал любые контракты с ОАО «Метрострой», а в нескольких случаях даже разорвал уже заключенные договоры, что, в итоге, послужило началу банкротства старейшего в Петербурге предприятия в 2021 году. Как полагают представители «Метростроя», все это было сделано для того, чтобы создать новую и полностью контролируемую Смольным компанию «Метрострой Северной столицы». Последнее, к слову, так и не построило ни одной станции в городе.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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