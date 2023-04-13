В школе Санкт-Петербурга подросток открыл стрельбу

В школе в Санкт-Петербурге 16-летний юноша стрелял по ученикам. Четверым потребовалась медицинская помощь. Как уточнили в комитете по образованию, пистолет был игрушечным, поэтому система безопасности его не обнаружила.

Первые данные о стрельбе в Центре образования №633 на проспекте Науки появились в телеграм-каналах. Сначала сообщалось, что девятиклассник выстрелил в двоих семиклассников на улице перед школой, а затем зашел в туалет и ранил еще двоих восьмиклассников.

Сведения о том, что подросток стрелял из пневматики, не подтвердились, передает РБК. «Он пришел в школу с пластмассовым пистолетом с пластмассовыми пулями, поэтому рамка не сработала», – рассказали агентству в комитете по образованию.

Там добавили, что дети не пострадали от пластиковых пуль, но четверых учеников отвезли на скорой помощи в травматологию для освидетельствования.

Виновника задержали. Отмечается, что он состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за кражи.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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