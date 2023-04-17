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NewDayNews.ru

Понедельник, 17 апреля 2023, 14:34 мск

Новости Северо-Запад

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В массовой аварии с фурой в Санкт-Петербурге пострадали восемь человек

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. По последним данным, пострадали восемь человек.

Инцидент произошел на пересечении Легковой и Комендантского проспекта. В сети появилось видео, снятое на видеорегистратор в момент аварии. Грузовик на большой скорости влетел в стоящие на светофоре автомобили.

В результате пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, детей в поврежденных машинах не было.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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