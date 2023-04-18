Китаянка попыталась вывезти из России бивни мамонта

Гражданка КНР собиралась вывезти из России бивни мамонта. Ее задержали сотрудники таможни.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС), женщина собиралась вылететь из Санкт-Петербурга в город Чэнду. В багаже у китаянки нашли два подозрительных предмета.

«Женщина сообщила, что это молочные бивни мамонта, но разрешительных документов на их вывоз из России у нее не было», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Общий вес костей превышал один килограмм, длина каждого бивня – 38 см.

Экспертиза определит стоимость бивней. Тогда правоохранительные органы определят степень ответственности иностранки.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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