В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев психинтерната

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти шести постояльцев психоневрологического интерната. Об этом сообщает региональное управление СКР.

С 2022 года в психоневрологическом интернате, расположенном в одном из домов по улице Коллонтай, умерли шесть совершеннолетних страдающих психическими заболеваниями постояльцев.

По данному факту была проведена доследственная проверка, материалы которой послужили поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления, – добавили в СК. – Расследование уголовного дела продолжается».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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