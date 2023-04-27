В Ленобласти обнаружили обезглавленное тело пропавшего год назад мужчины

В Ленинградской области обнаружили тело без головы. Выяснилось, что это мужчина, пропавший без вести около года назад.

Страшную находку сделали в поселке Ефимовский. Обезглавленный труп находился у озера Софино. Погибшего опознали, им оказался местный житель 1948 года рождения. В июне 2022 года он бесследно исчез.

«Найдено тело без головы, с посмертными повреждениями шеи от зубов животных», – сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Труп направили на экспертизу, которая установит причины смерти.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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