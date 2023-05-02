В трех барах Санкт-Петербурга девушки обворовывали клиентов

В Санкт-Петербурге раскрыли преступную группу, которая обворовывала клиентов, желающих повеселиться. Девушки заманивали в бар мужчин, а затем официанты списывали огромные суммы с карт жертв.

Владелец сети питейных заведений организовал преступный бизнес. Девушки приглашали состоятельных мужчин в свои якобы любимые заведения и опаивали их. После этого официанты демонстрировали огромный счет и вынуждали платить по нему, или же просто получали доступ к банковским картам и списывали желаемую сумму.

В схеме участвовали девушки в возрасте 21 года и 23 лет, которые получали до 30% суммы. Остальное себе забирали официанты и другие сотрудники бара. Сумма ущерба оценивается в 1 млн рублей. Однако пострадавших может быть больше, на данный момент в полицию обратились девять жертв, передает РЕН ТВ.

Подозреваемый в организации преступного сообщества и его возможные подельницы задержаны. В их отношении возбуждены уголовные дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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