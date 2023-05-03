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Среда, 3 мая 2023, 09:35 мск

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В Ленобласти дачник нашел в колодце человеческий скелет

В Ленинградской области мужчина обнаружили человеческие останки в колодце. Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего.

Как сообщает телеграм-канал Shot, 36-летний дачник приехал на свой участок в садовом товариществе «Заря» в деревне Келколово. Мужчина не был на даче два года и решил набрать воды, но, когда поднял ведро, обнаружил в нем кости.

Хозяин участка тут же обратился в правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты вытащили из колодца остальные части скелета.

Останки отправили на экспертизу, чтобы установить причины смерти и личность погибшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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