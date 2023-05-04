В квартире в Петербурге обнаружили тела пожилой матери и ее сына

В Санкт-Петербурге обнаружили тела 84-летней пенсионерки и ее 61-летнего сына. По всем признакам, женщина скончалась задолго до смерти мужчины.

Полицейские пришли в квартиру вместе с приставами. Коммунальным службам потребовался доступ для ремонта системы водоснабжения, однако хозяйка давно на связь не выходила. Когда правоохранители вскрыли дверь, они увидели горы мусора.

Первое тело обнаружили на кровати в одной из комнат. Второй труп находился в другом помещении. Установлено, что это мать и сын. При этом мужчина был зарегистрирован в другом месте и по всем признакам он скончался значительно позже матери.

По предварительным данным, следов насилия на телах обнаружено не было. Трупы отправили в морг, где экспертиза определит причины смерти.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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