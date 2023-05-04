В Санкт-Петербурге шесть электричек опоздали из-за поджога релейного шкафа

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), поджог релейного шкафа стал причиной задержек пригородных поездов на Финляндском направлении.

Неизвестный испортил железнодорожное оборудование на перегоне Новая Деревня – Лахта в Санкт-Петербурге.

«В результате было задержано шесть пригородных поездов до 30 минут: № 6056, № 6058, № 6060, № 6062 сообщением Белоостров – Санкт-Петербург и № 6001, № 6005 сообщением Санкт-Петербург – Белоостров», – отметили в ОЖД.

Там напомнили, что за поджог релейного шкафа злоумышленнику грозит уголовная ответственность. Также граждан призвали сообщать правоохранителям о подобных инцидентах.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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