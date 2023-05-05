В Ленобласти школьный бухгалтер обворовывала учителей

В Ленинградской области школьный бухгалтер похитила почти три миллиона рублей, обманув учителей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступление было совершено сотрудницей школы №8 в городе Кириши. Правоохранительные органы установили, что с января 2022 по январь 2023 злоумышленница не доплачивала коллегам.
В общей сложности бухгалтер присвоила более 2,8 млн рублей. Суд взыскал с обвиняемой 2,6 млн материального ущерба.
Кроме того, подсудимая была приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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