В Ленобласти школьный бухгалтер обворовывала учителей

В Ленинградской области школьный бухгалтер похитила почти три миллиона рублей, обманув учителей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено сотрудницей школы №8 в городе Кириши. Правоохранительные органы установили, что с января 2022 по январь 2023 злоумышленница не доплачивала коллегам.

В общей сложности бухгалтер присвоила более 2,8 млн рублей. Суд взыскал с обвиняемой 2,6 млн материального ущерба.

Кроме того, подсудимая была приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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