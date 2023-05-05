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Пятница, 5 мая 2023, 15:11 мск

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В Ленобласти задержали нарушителя границы в гидрокостюме

В Ленинградской области задержали гражданина Словакии, который переплыл Нарву и тем самым незаконно пересек российско-эстонскую границу. Об этом сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ.

«Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что иностранец был задержан 1 мая. При нем был рюкзак с личными вещами, прикрепленный к плавательному кругу.

По решению суда нарушителя заключили под стражу, пока миграционные службы определят его дальнейшую судьбу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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