Смольный пытается реанимировать проект «коричневой» линии метро, которую Беглов уже «строил» в 2022 году

Подконтрольная Смольному компания «Метрострой Северной столицы» (МССС) вновь пытается найти проектировщика на продолжение Красносельско-Калининской линии метрополитена до станции «Каретная». Еще в 2022 году губернатор Санкт-Петербурга рассказывал, что этот объект находится «в работе».

«МССС» вновь собирается объявлять конкурс на проектирование многострадальной «коричневой» линии петербургского метрополитена. По задумке чиновников, подрядчик должен будет создать рабочую документацию по строительству четырех станций метро и тоннелей между ними. Это необходимый для полноценной работы линии участок от еще не открывшейся «Путиловской» до еще не спроектированной «Каретной» в центре Санкт-Петербурга.

Надо сказать, что попытка найти проектировщика у подконтрольной Смольному компании «МССС» не первая – ранее они уже искали подрядчика и готовы были отдать 350 млн бюджетных средств на проект. Причем по условиям закупки, проектировщик должен был предоставить всю документацию до конца 2023 года, а сам конкурс на поиск подрядчика проводился в феврале 2023 года. За такой короткий срок и, откровенно говоря, небольшие деньги никто не вызвался.

Теперь же, как сообщает «Фонтанка», предполагается потратить 1,8 млрд рублей на проект, а сама работа по созданию рабочей документации внутри графика выполнения работ. Весь контракт рассчитан до осени 2026 года. То есть пока проектируют, Главгосэкспертиза проверяет, метростроители строят. Это бы могло звучать правдоподобно, если бы не огромное количество «но».

Во-первых, нужно начать с того, что у молодой организации, которая не построила еще ни одной станции, нет опыта строительства метро даже в обычном режиме, не говоря уже о том, чтобы прокладывать тоннели параллельно с проектированием. Во-вторых, у города до сих пор нет даже проекта перехода между «Путиловской» и «Кировским заводом» – уже много раз забракованная документация отправлялась на доработку и окончательного варианта до сих пор нет. В-третьих, если верить губернатору города Александру Беглову, то «коричневая» линия от «Путиловской» до «Каретной» уже давно строится…

Еще в феврале этого года журналисты назвали Красносельско-Калининскую линию петербургского метро «Загадочной историей Александра Беглова» по аналогии с известным фильмом про Бенджамина Баттона, который родился стариком и с годами молодел. Только в данном конкретном случае «молодеет» не сам Беглов, а его планы по строительству «коричневой» линии метро. Так, в декабре 2022 года губернатор заявил о том, что продолжение «находится в работе», в январе 2023 года о том, что Смольный готовит документацию, потом был объявлен конкурс на закупку горнопроходческих щитов, которые будут работать на этой линии и только потом сам проект. Как уже было сказано выше, желающих принять участие в конкурсе на него так и не нашлось. И только в мае 2023 становится известно о новых условиях конкурса. Напомним, по мнению «губернатора», эти 4 будущие станции уже в декабре 2022 были «в работе».

Есть вопросы и к тем станциям этой линии, которые строятся прямо сейчас. Как уже было сказано выше, до сих пор нет проекта перехода с «Путиловской», но есть вопрос и к целесообразности открытия «урезанной» ветки метро, состоящей из двух станций – «Юго-Западная» и «Путиловская». Конечная станция упирается в красную линию петербургского метрополитена, которая в настоящий момент является самой переполненной. Смысл в торжественном открытии специалисты видят только один – Беглову во что бы то ни стало нужно открыть хоть что-то перед выборами в 2024 году, это якобы должно положительно отразиться на его имидже.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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