Житель Санкт-Петербурга получил сильные ожоги, катаясь на электросамокате

В Санкт-Петербурге 45-летний мужчина катался на электросамокате и получил сильные ожоги. Пострадавший попал в реанимацию.
Инцидент произошел на Васильевском острове. Во время езды самокат неожиданно загорелся. Произошедшее попало на видео.
Мужчина бросил самокат и побежал, скидывая с себя горящую одежду. Очевидцы вызвали скорую помощь.
В результате пострадавший был госпитализирован в ожоговую реанимацию в шоковом состоянии. Медики диагностировали у него сильные ожоги задней поверхности бедер.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube