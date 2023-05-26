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Пятница, 26 мая 2023, 15:20 мск

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Житель Санкт-Петербурга получил сильные ожоги, катаясь на электросамокате

В Санкт-Петербурге 45-летний мужчина катался на электросамокате и получил сильные ожоги. Пострадавший попал в реанимацию.

Инцидент произошел на Васильевском острове. Во время езды самокат неожиданно загорелся. Произошедшее попало на видео.

Мужчина бросил самокат и побежал, скидывая с себя горящую одежду. Очевидцы вызвали скорую помощь.

В результате пострадавший был госпитализирован в ожоговую реанимацию в шоковом состоянии. Медики диагностировали у него сильные ожоги задней поверхности бедер.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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