Житель Санкт-Петербурга получил сильные ожоги, катаясь на электросамокате

В Санкт-Петербурге 45-летний мужчина катался на электросамокате и получил сильные ожоги. Пострадавший попал в реанимацию.

Инцидент произошел на Васильевском острове. Во время езды самокат неожиданно загорелся. Произошедшее попало на видео.

Мужчина бросил самокат и побежал, скидывая с себя горящую одежду. Очевидцы вызвали скорую помощь.

В результате пострадавший был госпитализирован в ожоговую реанимацию в шоковом состоянии. Медики диагностировали у него сильные ожоги задней поверхности бедер.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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