При губернаторстве Александра Беглова Петербург стал небезопасен. В минувшие выходные петербуржцы были вынуждены проходить «полосу препятствий» из горячего асфальта для того, чтобы попасть на остановку в Пулково на Московском проспекте. В Смольном посоветовали «потерпеть» временные трудности до 4 июня. Однако это не единственная трудность, с которой ежедневно приходится сталкиваться горожанам.

Петербург при губернаторе Александре Беглове стал небезопасен для горожан. Об этом свидетельствуют многочисленные эксцессы в городе, ставшие практически ежедневными. Так, на минувших выходных петербуржцы пожаловались на проводимые дорожные работы прямо у остановки автобусов на Московском проспекте, следующих в Пулково. Для того, чтобы попасть на остановку, пассажирам приходится перебегать по горячему асфальту, который будут перекладывать вплоть до 4 июня. В Смольном посоветовали петербуржцам «потерпеть», а они в свою очередь пригласили губернатора попользоваться опасной остановкой и на личном опыте оценить ее безопасность.

Петербуржцы ежедневно подвергаются опасности на городских улицах из-за неспособности Смольного своевременно решать актуальные проблемы, в том числе объектов культурного наследия (ОКН). Только за один день 15 февраля текущего года было зафиксировано сразу три инцидента – на набережной Грибоедова на головы прохожих осыпалась лепнина с исторического здания. А на Московском проспекте в тот же день обрушился балкон. По счастливой случайности никто не пострадал. Еще одно ЧП в этот день произошло на Старо-Петергофском проспекте. Здесь кусок фасада обрушился прямо на припаркованный автомобиль.

В зимний период ситуация усугубляется из-за некачественной снегоуборки и борьбы с обледенением. В минувшем сезоне поскользнувшись на тротуаре, погиб старейший сотрудник БДТ Адиль Велимеев.

Итогом правления Беглова стал серьезный рост статистики криминальных преступлений. Только в первом квартале 2023 года он был зафиксирован на уровне 12% по сравнению с данными на тот же период 2022 года. При нынешнем губернаторе Петербург стал небезопасен для здоровья и жизни горожан.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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