Городская собственность с молотка. В 2023 году власти Петербурга «распродали» 200 помещений и 17 зданий

В городе на Неве с начала текущего года по линии приватизации имущества на торгах было продано 230 лотов на общую сумму 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на данные АО «Российский аукционный дом» (РАД). По информации источника, речь идет о 198 коммерческих помещениях, 17 нежилых зданиях, а также десяти объектах жилого фонда.

«Стоимость коммерческой недвижимости остаётся неизменной, спрос продолжает расти. При этом мы видим новые ниши для развития петербургского рынка», – цитирует издание генерального директора РАД Андрея Степаненко.

Отмечается, что сделки с городской недвижимостью составили больше половины от всех продаж в Санкт-Петербурге с начала 2023 года. В РАД также фиксируют рост на 30% количества сделок по отношению к последним пяти месяцам минувшего года. То есть, активно распродаются здания, находившиеся десятилетиями на балансе города. В большинстве это уникальные объекты, оставшиеся еще с советских времен, которые при правильном подходе правительства во главе с губернатором Александром Бегловым можно было сдавать в аренду, что ежегодно приносило бы в бюджет немалые деньги.

Однако недальновидные чиновники из Смольного, судя по всему, не хотят заниматься поиском инвесторов для приведения в порядок старинных зданий, многие из которых обветшали и находятся далеко не лучшем состоянии, а затем ждать «дивидендов». Вместо развития и получения выгоды в долгосрочной перспективе команда Беглова, торопится распродать с молотка как можно больше городской недвижимости.

Стоит отметить, что для многих «частных инвесторов» покупка и продажа государственного имущества является перспективным коммерческим направлением. Судя по опубликованным данным о количестве ушедших лотов в Санкт-Петербурге, у частников наблюдается большой интерес. СМИ ранее обращали внимание на достаточно сомнительные сделки Смольного с недвижимостью. Так, например, городские власти приобретали социальное жилье у ГК «Самолет» по стоимости выше рыночной на 10-15%. Благодаря этому принадлежащая бизнесмену Году Нисанову, которого информационные источники называют «другом» Беглова, компания заработала порядка 500 миллионов рублей дополнительного дохода.

При таких стремительных темпах распродажи Смольным коммерчески выгодной недвижимости в Петербурге скоро не останется принадлежащих городу объектов государственного и муниципального имущества. Не очень понятно, с какой целью это делается Бегловым и его администрацией. Может быть, градоначальник таким образом пытается «залатать дыры» в пресловутом триллионном бюджете и получить хоть какой-то доход.

Возможно, губернатор Петербурга просто пытается снять с себя обязанности по содержанию объектов госсобственности и заодно получить мгновенную выгоду. Зато в отчетах главы города все будет хорошо, и, наверняка, он похвастает ростом доходов при снижении расходов, умолчав о том, какой ценой это было достигнуто и какие последствия в ближайшее десятилетие повлечет для «культурной столицы».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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