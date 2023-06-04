Массовая драка в Санкт-Петербурге: возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в Приморском районе вблизи строительства «Лахта Центра». Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, расследование ведется рамках статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Речь идет о ЧП, которое произошло вечером 3 июня на площадке возле дома 2 по Лахтинскому проспекту. «Произошел групповой конфликт между рабочими строительной компании. Каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе и из медучреждений», – уточнили в полиции.

В рамках расследования в отделы внутренних дел доставлены несколько десятков рабочих для проверки на причастность к конфликту.

«Установлено, что причиной драки стала бытовая ссора между рабочими», – уточнили в петербургской полиции.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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