На таможне в Санкт-Петербурге изъяли тысячу игрушечных автоматов Калашникова

На Котлинском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни выявили партию контрафактных детских игрушек. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщили в пресс-службе таможни, партия изделий из пластика в виде игрушечного оружия прибыла из Китая. Маленькие автоматы Калашникова предназначались для минифигурок солдатиков.

«В ходе таможенного контроля должностные лица Котлинского таможенного поста обратили внимание, что среди ввезенных игрушек 1044 единицы копируют внешний облик автомата Калашникова, то есть являются сходными до степени смешения с зарегистрированным в Российской Федерации товарным знаком», – говорится в сообщении.

В АО «Концерн «Калашников» заявили, что игрушки являются контрафактом. В результате партию изъяли.

Москва, Зоя Осколкова

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