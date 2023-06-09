В Санкт-Петербурге годовая девочка отравилась лекарствами

В Санкт-Петербурге госпитализировали годовалого ребенка с отравлением лекарствами. Об этом сообщают местные СМИ.
Мать взяла дочь с собой на дачу в село Шум. Там женщина приняла лекарства и оставила их на видном месте. Ребенок добрался до таблеток и съел несколько.
Малышку госпитализировали в Кировскую больницу. По словам врачей, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
По факту случившегося проводится проверка. Девочку воспитывает мать-одиночка, ранее семья на учете не состояла.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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