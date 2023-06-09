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Пятница, 9 июня 2023, 12:16 мск

Новости Северо-Запад

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В Санкт-Петербурге сиделка похитила у пенсионера почти миллион рублей

82-летнего жителя Санкт-Петербурга обворовала сиделка. Пенсионер сам доверил женщине данные своей банковской карты.

Мужчина дал сиделке свою карточку, чтобы она могла покупать для него лекарства и вещи первой необходимости. Кроме того, женщина получила доступ к счетам пенсионера по доверенности.

Через месяц пожилой человек проверил баланс, не досчитался 970 тысяч рублей и обратился в полицию.

Тем временем, воровка перестала выходить на связь. По некоторым данным, она приехала в Россию на заработки из Узбекистана. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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