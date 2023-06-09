Автобус c 25 пассажирами перевернулся под Мурманском

В Мурманской области пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся. По предварительным данным, пострадали 14 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло в районе второго километра региональной дороги Кола – Выходной. Автобус ехал со стороны поселка Выходной в сторону населенного пункта Молочный. Водитель не справился с управлением.

«В момент ДТП в салоне автобуса находилось 25 пассажиров. Медицинская помощь понадобилась 14 гражданам, из которых шестеро доставлены в лечебное учреждение», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Мурманск, Зоя Осколкова

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