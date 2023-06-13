В Петербурге подросток с электрошокером напал на сверстника

В Санкт-Петербурге мать подростка обратилась в полицию. По ее словам, ее сын пострадал от нападения сверстника с электрошокером на детской площадке.

Как сообщают «Невские новости», конфликт между детьми произошел в Выборгском районе. 15-летний мальчик получил несколько ударов током.

Очевидцы вызвали скорую помощь, прибывшие на место медики осмотрели подростка, госпитализация ему не понадобилась.

В произошедшем разбираются правоохранители, они устанавливают личность нападавшего и выясняют обстоятельства случившегося.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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