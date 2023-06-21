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Среда, 21 июня 2023, 16:02 мск

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В Карелии пьяный водитель пытался спрятаться от полицейских в багажнике

В Карелии водитель пытался спрятаться от инспекторов ДПС в багажнике своего автомобиля и убедить их, что его туда поместили друзья в ходе розыгрыша. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские потребовали от него остановиться, он проигнорировал их и пытался скрыться. В ходе погони водитель выскочил из автомобиля и забрался в багажник.

В ходе разбирательства адвокат выдвинул версию, что мужчина не сидел за рулем, а в багажник его поместили друзья в качестве розыгрыша, чтобы отвезти к жене, а при виде инспекторов убежали в лес.

Однако судья не принял во внимание эту версию и оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и лишил его прав на полтора года.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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