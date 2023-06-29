Мошенники заставили пенсионерку поджечь отделение банка в Санкт-Петербурге

66-летняя жительница Санкт-Петербурга пыталась поджечь отделение банка. На женщину оказали давление мошенники, угрожавшие уголовным преследованием.

Инцидент произошел в отделении на улице Кораблестроителей. Пенсионерка зашла в помещение, облила бензином стену и подожгла, при этом она произнесла: «Слава Украине». Пожар потух сам собой, так и не разгоревшись.

Из банка эвакуировали 20 сотрудников и посетителей. Пострадавших в результате происшествия нет, передает телеграм-канал «Baza».

По словам самой женщины, она это сделала по указу «сотрудника ФСБ». Пенсионерка по совету незнакомцев несколько раз переводила деньги на «безопасный счет», а затем представившийся сотрудником спецслужбы собеседник заявил, что эти средства были переведены на Украину, и чтобы помочь найти мошенников, ей нужно устроить поджог.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»