В цирке в Карелии медведь напал на дрессировщицу во время выступления

Дрессировщица цирка-шапито пострадала от нападения медведя в Карелии. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, инцидент произошел во время выступления. Медведь не слушался команд дрессировщицы, а затем подбежал к ней, вцепился в голову и какое-то время не отпускал актрису. Все это произошло у первых рядов, на глазах у детей.

На помощь пришли другие работники цирка, они увели зверя и пострадавшую за кулисы. Несмотря на произошедшее, выступление продолжилось. На арену вышел медведь поменьше, который также не выполнял команды дрессировщика.

Зрители сообщили, что пострадавшую женщину позже увезли на скорой. О тяжести травм актрисы данных нет.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

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