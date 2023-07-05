В Санкт-Петербурге полыхает склад с шинами

В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе автомобильных шин. Площадь горения составила 3,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Возгорание произошло во Фрунзенском районе Петербурга. «На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3,5 тыс. кв. метров», – говорится в сообщении городского главка МЧС.

Позже стало известно, что открытое горение удалось локализовать. «Группировка увеличена до 95 человек и 28 единиц техники. К месту пожара следует пожарный поезд, в готовность приведен вертолет Ка-32», – добавили в пресс-службе МЧС России.

Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, погибших или пострадавших нет.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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