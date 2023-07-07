В Петербурге подросток отравился неизвестным веществом

В Санкт-Петербурге 17-летний юноша попал в больницу с отравлением неизвестным веществом. Пострадавший находится в коме.

Как сообщают местные СМИ, скорая помощь прибыла в квартиру в Литейном округе по вызову об отравлении подростка. Пациента доставили в детскую больницу имени Филатова и стабилизировали его состояние.

Медики диагностировали тяжелое отравление неустановленным веществом. В настоящее время юноша находится в гипоксической коме.

О произошедшем сообщили в правоохранительные органы. Проводится проверка. Отмечается, что семья подростка ранее не попадала в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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