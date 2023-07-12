В Ленобласти грузовик протаранил продуктовый магазин

В Ленинградской области груженый самосвал врезался в фасад продуктового магазина. Пострадал водитель грузовика.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла в городе Пикалево. Самосвал МАЗ, груженный почвой, задел припаркованный внедорожник и протаранил крыльцо здания, а также повредил фасад.

Травмы получил водитель грузовика. Из кабины его достали спасатели. Мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что других пострадавших нет.

По факту ДТП начала проверку полиция. Выясняются причины произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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