В Санкт-Петербурге дедушка забрал из садика чужого ребенка

Житель Санкт-Петербурга перепутал детей и забрал из детского сада чужого ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со слов родителей.

Инцидент произошел в садике в Невском районе города. Пожилой мужчина пришел за своей внучкой, но ошибся и забрал другую девочку. Отмечается, что детский сад был выбран дежурным на летний период, поэтому работники не знали родителей и не заметили ничего странного.

Когда обнаружили ошибку и спросили у пенсионера, почему он не узнал внучку, тот ответил, что давно не виделся с девочкой. При этом малышка посчитала, что за ней действительно пришел ее дедушка, о существовании которого она знала, но никогда с ним не виделась.

Руководство детского сада пообещало родителям ужесточить контроль при выдаче детей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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