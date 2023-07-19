В Санкт-Петербурге произошел взрыв в отделении банка

Неизвестный мужчина подложил бомбу в отделение банка в Санкт-Петербурге. В результате взрыва пострадавших нет. Подозреваемого ищут.

Инцидент произошел сегодня ночью в отделении банка в Колпино на бульваре Трудящихся, пишет телеграм-канал Baza. Мужчина зашел в вестибюль с белым пакетом в руках, там он установил самодельную бомбу между стеной и банкоматом и поджег ее.

В результате взрыва в помещении были выбиты двери и стекла. Один из банкоматов был поврежден. Однако до денег преступнику добраться не удалось, он поспешил покинуть место происшествия.

На месте работает следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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