В Санкт-Петербурге обнаружена утечка кислоты

В Санкт-Петербурге вблизи Выборгского шоссе потребовалась очистка территории из-за утечки кислоты. Об этом сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

«Разлив был обнаружен на грунтовой дороге. Активная химическая реакция и большое количество испарений говорит о том, что концентрация химических веществ была значительной», – говорится в сообщении.

На место прибыли полицейские, которые вызвали специалистов, чтобы ликвидировать последствия утечки. Место разлива дезактивировали содой и засыпали песком, после чего загрязненные отходы были собраны и вывезены на утилизацию.

«Их масса составила почти две тонны», – добавили в ведомстве. На ликвидацию разлива кислоты потребовалось более шести часов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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