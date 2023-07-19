Передел комитетов между вице-губернаторами выводит коррупцию в Петербурге на новый уровень

В понедельник, 17 июля, стало известно о перераспределении полномочий вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Одна из самых заметных рокировок коснулась Валерия Москаленко и Наталии Чечиной. Последняя ранее неоднократно фигурировала в резонансных скандалах, а теперь получает под свой контроль Управление социального питания – самый картелизированный сектор экономики Петербурга. С этим назначением коррупционные риски в соцпите выходят на новый уровень.

Самый картелизированный сектор экономики

Александр Беглов назначил Валерия Москаленко на должность вице-губернатора в июле 2022 года. Под его контроль были переданы Комитет по экономическому планированию и Управление социального питания. Первое ведомство для чиновника было профильным, ранее Москаленко работал в экономических структурах Смольного. А вот с сектором соцпита он ранее никогда дела не имел.

Передача Управления соцпита под контроль Москаленко, вероятно, была связана с серией картельных и коррупционных скандалов на рынке школьного питания. С 2018 по 2022 годы были раскрыты семь крупных картельных сговоров, в том числе – с участием государственных комбинатов. Были выявлены инциденты с участием в сговорах городских чиновников.

Кроме того, проверка Контрольно-счётной палаты показала массовые нарушения в Управлении соцпитания, в результате чего главу ведомства Наталью Петрову попросили уволиться. Сменивший Петрову Алексей Барабанщиков спустя полтора года работы рассказал о коррупции в руководстве города, после чего был уволен. Его место заняла Алёна Мироненко, которая руководит Управлением соцпита на настоящий момент.

Прервать череду скандалов должен был Валерий Москаленко. Опыта в социальном питании он не имел, зато мог похвастаться чистой репутацией. Ему было поручено провести реформу школьного питания и избавить сектор от старых проблем, но на июль 2023 года не начался даже первый этап преобразований. И теперь весь сектор соцпитания, по сути находящийся всё в том же картелизированном и коррумпированном состоянии, переходит под контроль Натальи Чечиной.

Как прокормить чиновницу

Чечину питерская пресса называет типичным представителем так называемой «курортной мафии». Этим термином СМИ окрестили выходцев из Курортного района, получивших высокие чиновничьи и политические должности при губернаторе Александре Беглове. Именно Курортный район считается вотчиной Беглова, где он руководил администрацией в начале 2000-х годов.

В то же время под руководством Беглова там работала Наталия Чечина. Примечательно, что одним из первых решений после избрания на губернаторский пост Беглов назначил главой Курортного района Чечину.

В ноябре 2020 года по предложению Смольного чиновница сменила род деятельности и возглавила Горизбирком. По сути ей поручили провести кампанию по выборам депутатов Заксобрания. Если смотреть со стороны губернатора, с задачей Чечина справилась – почти все попавшие в парламент депутаты оказались полностью лояльны Беглову, а спикером стал Александр Бельский, ранее малоизвестный бизнесмен из всё того же Курортного района. А вот глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой грязной в России.

Ответственности за произошедшее Чечина не понесла, после ухода из ГИК Смольный предоставил ей место главы Комитета территориального развития. Нашлось место и её сыну Дмитрию Чечину, который в октябре 2022 года возглавил муниципальный совет Зеленогорска в Курортном районе.

В июне 2023 года Беглов повысил Чечину до вице-губернатора, отдав под её контроль Комитет по территориальному развитию. Это ведомство отвечает за проведение избирательных кампаний со стороны Смольного. То есть по факту Беглов поручил Чечиной своё переизбрание в 2024 году.

Прошедшая передача Чечиной ещё и Управления социального питания может быть своеобразной платой за проведение в будущем ещё одних грязных выборов. Тем более, что за последние полтора года объём рынка соцпитания вырос более чем в два раза, ориентировочно до 50 миллиардов рублей. При этом картелизация и коррупционность сектора осталась на прежнем уровне.

Хотя Валерий Москаленко и не справился с реформой соцпита, ухудшения ситуации при нём не наблюдалось. Чечина же уже отметилась в различных резонансных скандалах и, вероятнее всего, Управление соцпита отдано ей на «кормление». А значит, уже в ближайшее время можно ожидать новых коррупционных скандалов при распределении госконтрактов, которое начнётся в августе.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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